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Губернатор Подмосковья рассказал об открытии новых предприятий благодаря ЦКАД

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья рассказал об открытии новых предприятий благодаря ЦКАД
Фото: Администрация президента РФ

Когда все участки Центральной кольцевой автомобильной дороги достроили в Подмосковье, новая дорога стала одним из мощных драйверов для развития бизнеса. Предприятия, которые уже работали или только появились рядом с ней, в разы улучшили свою логистику. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Финальный участок ЦКАД был открыт 8 июля.

— Я хотел еще раз подчеркнуть, слова благодарности сказать за ЦКАД. Она сейчас начала работать уже в полном объеме. И, я знаю, принято решение о том, чтобы самые опасные участки уже сделать бессветофорными, — отметил Воробьев.

На кольцевой дороге практически нет светофоров и перекрестков, что значительно сокращает время в пути. Это является преимуществом и для предприятий, которые ценят скорость и безопасность доставки материалов, передает «360».

В этом году в регионе появилось около 90 предприятий, которые располагаются вокруг ЦКАД.

Губернатор объяснил, что предприятия создают еще больше рабочих мест для жителей Подмосковья.

Ранее стало известно, как ведется контроль за платным проездом по ЦКАД.

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