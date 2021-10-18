Названы самые загрязненные города на Земле по качеству воздуха

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Белград, Карачи и Лахор стали наиболее загрязненными городами мира по индексу качества воздуха (ИКВ). Это следует из данных IQAir в понедельник, 18 октября.

Данные города располагаются в «красной» зоне с индексом ИКВ 154 единицы. Балканские города Загреб и Сараево также представлены в первой десятке — 109 и 96 соответственно.

Показатель загрязнения от 151 до 200, согласно мировым нормативам, считается вредным для здоровья людей. При этом особо чувствительные люди могут испытывать от него и более серьезные проблемы.

Главными причинами проблем с экологией в Сербии, по данным экспертов, являются климатический и антропогенный факторы. Зимой в регионе снижается число осадков, что приводит к повышенному загрязнению воздуха при отсутствии постоянного снежного покрова.

Крупные сербские города также перенасыщены устаревшим автомобильным транспортом. Средний возраст машин в Белграде составляет 17 лет.

Еще одной причиной является получение электричества за счет сжигания угля. Частный сектор городов в Сербии, как правило, отапливается дровами и углем, отмечает ТАСС.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последнее десятилетие в столице объем выбросов опасных веществ в атмосферу уменьшился в два раза. Он напомнил, что население города с 1990 года увеличилось на треть.

При этом выбросы вредных для экологии веществ сократились на четверть. Собянин уточнил, что мегаполисы в последние годы стремятся к экологичности, а энергетика крупных городов становится более эффективной.

По словам мэра, в энергетической отрасли Москвы задействовано около 120 тысяч специалистов. Все эти люди ежедневно обеспечивают потребности москвичей, подчеркнул глава города.