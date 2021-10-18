«Я не могу молиться за него в церкви»: бывшая жена Меладзе поделилась мыслями о погибшем сыне

Фото: instagram/irinameladze_

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина рассказала подписчикам в Instagram о своем участии на съемкахпрограммы «Белые ночи на канале Спас».Она выложила небольшой ролик с нарезкой из выпуска, где говорит о своем покойном сыне и о вере в Бога.

Ниже под постом Меладзе призналась, что отвечала на вопросы искренне.

— Разговор получился довольно откровенный… Надеюсь, самой понравится.

В ходе беседы Ирина Меладзе рассказала о своей жизненной позиции.

— К сожалению, в жизни каждого человека наступает момент, когда жизнь его проверяет на прочность. На самом деле умирать не страшно. И все время в сознании сидит момент, как я буду выглядеть на сороковой день.

Также Экс-жена музыканта добавила, что небо слышит ее, а внутри все время идет диалог с Богом.

— Я уверена, что Бог меня услышит и сохранит моего сына. Я не могу молиться за него в церкви. Знаю, что когда я буду уходить, то он будет одним из первых, кто будет встречать меня там, — сообщила Меладзе.

У Валерия и Ирины Меладзе был сын, который прожил 10 дней. Позже у них появились три дочери — Инга, Софья и Арина.