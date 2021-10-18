Стоматолог объяснил, почему из-за удаленных зубов ухудшается память

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Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский рассказал, как зубы связаны с работой внутренних органов человека.

— Взаимосвязь всех органов в организме абсолютна. Японскими учеными выявлено влияние зубов на определенный орган. Бывает ситуация: зуб давно удален, но сильно болит то место, где раньше он был. Определенная группа зубов отвечает за определенные органы. Например, болят нижние клыки – это почки.Болезнь одного зуба сверху, который проецируется в области гайморовой пазухи, называется одонтогенный гайморит. Если вовремя его не вылечить, может возникнуть серьезная патология. Все пазухи связаны. Ухудшается кровоснабжение мозга, память ухудшается, как и вся работа нервной системы, — рассказывает врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Если зуб по разным причинам пришлось удалить, то необходимо его заместить, чтобы уберечь себя от разного рода заболеваний.

— Замещение каждого удаленного зуба необходимо. Не могут три зуба работать за пять. Нужно правильно продумать протезирование и подобрать нагрузку. Но импланты можно ставить не всем: они противопоказаны тем, у кого есть сахарный диабет и остеопороз, — объясняет эксперт.

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