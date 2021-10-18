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Врач Мясников рассказал, какие больные коронавирусом наиболее опасны

Ирина Игнатенко

Общество
Врач Мясников рассказал, какие больные коронавирусом наиболее опасны
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Настоящую опасность представляют инфицированные коронавирусом люди в первые дни болезни. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Заражаются люди от больных, у которых еще нет клинических симптомов. То есть вирус наиболее сильно реплицируется в носоглотке за 2-3 дня до появления симптомов. Но этих людей нельзя назвать бессимптомными носителями, они скорее «досимптомные», — отметил врач в комментарии ОСН.

Наиболее заразны люди, которые находятся на первой стадии заболевания.

Мясников уточнил, что есть люди, которые имеют положительный анализ, но никаких симптомов коронавирусной инфекции не проявляют. Их количество довольно велико: от 15 до 40 процентов.

По словам врача, соблюдение социальной дистанции, может снизить риск заражения. Но это проблематично, например, для тех, кто добирается на работу на общественном транспорте.

До этого эксперт рассказала, что нужно иметь в домашней аптечке для борьбы с коронавирусом.

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