Более 20 развязок на МКАД реконструируют до 2023 года

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Реконструкция 22 развязок на Московской кольцевой автодороге (МКАД) завершится до конца 2023 года. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе департамента строительства столицы.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что специалисты комплексно ремонтируют магистраль: развивают прилегающие улицы, расширяют проезжую часть МКАД и реконструируют развязки.

— Эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, — уточнил глава департамента.

Рафик Загрутдинов добавил, что в настоящий момент работы выполнены на 18 таких объектах, что составляет 158,6 километра дорог. Однако развязки на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также с улицами Верхние Поля и Капотня сейчас находятся на этапе строительства, передает «Интерфакс» слова руководителя столичного ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый транспортный каркас города будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали.