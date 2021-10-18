Чемпионов мира по Dota 2 предложили пригласить на заседание Госдумы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российскую команду Team Spirit следует пригласить на заседание комитета Госдумы после их победы на The International по игре Dota 2. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в понедельник, 18 октября.

— Правильный посыл состоит в том, чтобы с вот этой частью общества, с молодежью и общаться по тем каналам коммуникации, которая сама молодежь для себя считает наиболее комфортными. И не отдавать эту территорию кому-то, кто может этим воспользоваться, — рассказал парламентарий.

Членам команды Наумов пожелал, чтобы они стали «такими кумирами». Молодежи на их примере, по словам депутата, можно показать, как правильно управлять финансами.

Киберспортсмены продемонстрировали, что у них все хорошо со «стрелялками-ходилками», теперь их следует пригласить на заседание или слушания, допустил он. Это позволит понять, как «грамотно сделать» успех, который позволяет выиграть такие призовые, приводит слова Наумова агентство городских новостей «Москва».

17 октября команда Team Spirit из России одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Россияне одолели соперников на первых двух картах, однако не обеспечили досрочную победу, поэтому итог чемпионства решился на пятой карте. Игроки получат около 18,2 миллиона долларов.

Китайцам за второе место вручат 5,2 миллиона долларов. Третьими стал интернациональный коллектив Team Secret, которому достались 3,6 миллиона.

В состав Team Spirit входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков. Тренер команды — Айрат Silent Газиев.