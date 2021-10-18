Андрей Бочкарев заявил о строительстве дворца спорта на территории Тушинского аэродрома

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1895 Карта всех событий

Специалисты планируют возвести дворец спорта и теннисный центр на территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы в 2023 году. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что территория бывшего аэродрома комплексно развивается в настоящий момент. Здесь возводят жилье, объекты социальной инфраструктуры, а также создают новые рабочие места.

Также заммэра добавил, что в районе активно развивается спортивный кластер. Например, недалеко уже построен стадион «Спартак».

— До конца 2023 года силами инвестора здесь панируется ввести многофункциональный Дворец спорта площадью более 12 тысяч квадратных метров и теннисный центр площадью 9 тысяч квадратных метров для игры в большой и настольный теннис, а также сквош, — заявил Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках развития района планируется возвести комфортное жилье на 40 тысяч москвичей и создать около 30 тысяч новых рабочих мест.

— В рамках развития нового района появятся не только жилые дома, но и школы, детские сады, поликлинику, спортивные комплексы и центр спортивной медицины, бизнес-парк, торговые объекты и другие места приложения труда. Также проект включает создание качественных общественных пространств — парковых зон и благоустроенной набережной, — заключил заместитель мэра города.

В понедельник, 18 октября, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным осмотрели новый многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» после завершения его строительства.

По словам главы города, наконец-то в столице появился специализированный зал для фехтования высокого качества.