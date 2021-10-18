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Эксперты рассказали, как подготовить машину к продаже

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, как подготовить машину к продаже
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоэксперты дали советы, как правильно подготовить машину к продаже.

Во-первых, стоит обратить внимание на внешний вид машины. Потенциальному покупателю могут броситься в глаза сколы и царапины. Для мелкого кузовного ремонта стоит обратиться в автосервис, а подкрасить царапины и сколы можно самостоятельно.

Перед продажей эксперты рекомендуют провести комплексную мойку. Также желательно выполнить полировку кузова. Сделать это, опять же, можно своими руками, выбрав недорогой состав.

Также не стоит забывать о подготовке салона. Стоит избавиться от пятен на ткани, восстановить потертую или потрескавшуюся кожу, пропылесосить салон, почистить потолок, стойки и коврики.

Что касается двигателя автомобиля, то здесь главное не внешний вид. Убедитесь, что мотор полностью исправен, замените расходники.

Кроме того, при продаже подержанного автомобиля эксперты советуют быть откровенным с покупателем и сообщать ему о наличии мелких проблем с автомобилем, передает Nation News.

До этого автоэксперт сообщил, насколько подорожают автомобили в России.

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