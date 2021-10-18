Выставку Сергея Кузнецова «Падает свет» представят в галерее «Триумф» в Москве

Фото: Денис Кондратьев

Россия, Москва, улица Ильинка, 3/8с5 Карта всех событий

Персональная выставка художника Сергея Кузнецова «Падает свет» состоится в столичной галерее «Триумф». Свыше 100 работ в технике акварели представят на экспозиции.

Художник специализируется на изображении урбанистических пейзажей, местных жителей и архитектурных объектов.

— Я вспоминаю, что меня поразило, на что я обратил внимание... Бывает, это красивая тень, необычное сочетание цветов, объемов… Что угодно может быть в городской среде. И ты думаешь: да, это был интересный момент, это надо нарисовать, — пояснил Сергей Кузнецов.

География картин художника разнообразна: от Нью-Йорка до Владивостока, однако, особое внимание в своем творчестве он уделил именно Москве.

На холсте он изображает не просто городские виды, а собственные чувства и воспоминания. Сергей Кузнецов наблюдает за историческим центром города, жилыми домами, набережными, заведениями общественного питания, храмами, вокзалами, офисными зданиями и с помощью картин передает свои эмоции от увиденного.

В своих работах художник раскрывает город как место максимального сосредоточения людей и производств и демонстрирует представление о пространстве и динамичности человека в нем.

Также государственный музей А. С. Пушкина представил выставку «Художник Богданов Е. В.». Мастер окончил московскую среднюю художественную школу при Институте имени Сурикова, а затем — Строгановское училище. Евгений Владимирович является заслуженным художником, лауреатом премии правительства Москвы в области литературы и искусства.