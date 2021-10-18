Актриса Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с сестрой-близнецом

Фото: instagram/tarntgoltsofficial

Актриса Татьяна Арнтгольц в интервью argumenti.ru рассказала об отношениях с сестрой Ольгой.

Она отметила, что ее родители ждали девочку и уже придумали ей имя Ольга. Но затем выяснилось, что на свет появится двойня. Имя Татьяна предложила бабушка: сестер Арнтгольц назвали в честь сестер Лариных из «Евгения Онегина».

Татьяна отметила, что появилась на свет на 20 минут раньше, чем сестра, поэтому всегда чувствовала себя старшей.

— Мама мне говорила: «Доченька, ты старше Оленьки. Должна заботиться о ней, оберегать ее». И я всегда защищала мою сестру. Вообще с Олей у нас особая связь. Мы очень тонко чувствуем друг друга. Мы не можем обходиться друг без друга, — рассказала она.

Татьяна также отметила, что в школе их с сестрой постоянно путали, а вот в театральном классе такой проблемы не было: творческие люди стразу заметили разницу между девочками. По словам актрисы, у нее с сестрой разные характеры.

— Оля гораздо спокойнее меня. Я более эмоциональная девушка. Но вкусы, желания у нас одинаковые.Мы долго убеждали родителей, что хотим стать актрисами, и внушили им, что у нас это непременно получится, — пояснила она.

До этого Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с супругом.