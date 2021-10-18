Стало известно о снятии племянника Кадырова с испытаний на краповый берет на Ставрополье

Фото: Telegram/wargonzo

Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на краповый берет на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo в понедельник, 18 октября.

— В частности, на заседании сообщили, что племянник Кадырова Абдул-Керим был снят с испытаний еще на марше. То есть задолго до финиша и дальнейшей информационной шумихи, — говорится в сообщении.

Родственник руководителя региона, по данным СМИ, в итоге не получил берет. Решение об этом было принято по итогам экстренного заседания главного совета «Краповых беретов», отмечается в Telegram-канале.

17 октября журналист «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» якобы произошел скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет жульничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.

Герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь», член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк заверил, что главный совет «Краповых беретов» разберется в ситуации.

18 октября в Росгвардии опровергли информацию о драках и выяснении отношений во время испытаний на Ставрополье. Это было просто выражение эмоций, а в конце победил сильнейший, подчеркнул представитель ведомства.