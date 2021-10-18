Эксперты объяснили, как помочь школьникам справляться с буллингом в школе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Утром 18 октября в Пермском крае 12-летний подросток открыл стрельбу в школе: он выстрелил в стену и потолок здания. Инцидент произошел в поселке Сарс. Сейчас школьника задержали. К счастью, обошлось без погибших, пострадал один человек.

Татьяна Ночкина, психолог, эксперт в области детско-родительских отношений, и Владимир Михалевич, член президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, чья вина в случившемся в Пермском крае — детей или взрослых.

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На что готов пойти ребенок

— Нужно обратить внимание на то, что 12-летние дети много чего знают и много чего увидели благодаря интернету. Важно с ними общаться как со взрослыми людьми, принимая их эмоции всерьез. Мы имеем последствия того, как к ребенку относились все время до этого. Это ребенка разрывало изнутри, поэтому он и схватился за ружье. Нужно отказаться в семьях от физических наказаний, потому что именно они и формируют такое поведение, агрессию. Второе: ребенок должен отвечать за свое поведение и действия. И третье: родители должны ограничивать ребенка от информации, которая не нужна ему в определенном возрасте. Отсутствие общения детей с родителями формирует поведение, что у ребенка «накипело», и он не смог справиться с эмоциональной болью, — считает психолог Татьяна Ночкина.

Эксперт Владимир Михалевич считает, что решать проблему усилением охраны в школах бессмысленно: стрелок может совершить нападение и на детской площадке, и на улице.

— Вариантов сотни. Вопрос с выдачей оружия. Зачем 19-летнему парню, который до этого стрелял в Перми, оружие? Дайте ему травмат. Как они проходят эти тесты, мы все прекрасно знаем. С детьми надо разговаривать, — рекомендует эксперт.

Одноклассники школьника, открывшего стрельбу в школе, объяснили поведение мальчика. Они рассказали, что пойти на такие меры он мог из-за одноклассницы, которая периодически обижала его.