«В шутку, не со зла»: почему ученик в Пермском крае решил устроить стрельбу в школе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В одной из школ в Пермском крае утром, 18 октября, 12-летний учащийся открыл стрельбу из охотничьего ружья. Школьник беспрепятственно пронес оружие в учебное заведение, спрятав его под курткой. Охранник не обратил внимания на подростка, также не сработали турникеты, установленные при входе в школу. Шестиклассник успел произвести два выстрела из карабина. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося и пообщалась с окружением стрелка, чтобы выяснить причину его поступка.

Ничто не предвещало беды

Инцидент произошел в Сарсинской средней общеобразовательной школе имени Карпова (поселок Сарс Октябрьского городского округа Пермского края). По данным правоохранительных органов, мальчик пришел в учебное заведение с оружием «Сайга-М3», принадлежащим его отцу, и выпустил две пули: одна попала в потолок, а вторая — в стенку. В результате пострадал пятиклассник, который получил осколочное ранение от стекла, разбившегося в результате стрельбы. Во избежание новых пострадавших и жертв в переговоры со стрелком вступила директор школы Галина Зайцева. Ей удалось убедить школьника отдать ей ружье. В это время преподаватели эвакуировали остальных учащихся. В МВД России по Пермскому краю подтвердили факт произошедшего. Подросток был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ученик шестого класса этой школы Дмитрий Г. В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы случившегося.

Не травила, а привлекала внимание

В СМИ появилась информация о том, что одним из мотивов стрельбы, которую подросток открыл в школе, могло стать желание отомстить обидчикам. Позже сам подросток сообщил, что поводом для его поступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг, передает Интерфакс.

В свою очередь учащиеся Сарсинской средней общеобразовательной школы сообщили «ВМ», что его одноклассница действительно проявляла к нему повышенное внимание.

— Это правда, что его в школе обижала девочка, но она больше заигрывала с ним, чтобы привлечь к себе внимание. Делала она это в шутку, а не со зла. А он неправильно понимал все и обижался. Например, она могла толкнуть его или выкрикнуть что-то, а он никак не реагировал, не мог ей ответить, — рассказала учащаяся восьмого класса Анастасия Т.

Она также отметила, что окружающие о подростке отзываются исключительно в положительном ключе. По словам Анастасии, шестиклассник никогда ранее не проявлял агрессии по отношению к остальным учащимся. Она уточнила, что сам стрелок из приличной семьи, а в школе учился на высокие баллы.

Вселился Бог

Собеседница «ВМ» также вспомнила, что в момент стрельбы в учебное заведение пришли еще не все школьники и педагоги. Когда 12-летний подросток открыл огонь, всех детей, находящихся в здании, начали эвакуировать на стадион, расположенный возле школы:

— Хорошо, что директор была на месте: она всех спасла, закрыв его у себя в кабинете.

Школьница отметила, что молодой человек во время стрельбы выкрикивал различные фразы о мести:

— Он говорил, что ему приснился Бог во сне, который призвал его отомстить за унижения. Также он кричал, что Бог в него вселился, поэтому он не смог ничего с собой поделать.

Ружье, по словам восьмиклассницы, молодой человек похитил у отца, который занимается охотой.

Доступа к оружию не было

Отец шестиклассника из Сарса Вадим Губаев, в свою очередь, сообщил СМИ, что оружие, с которым его сын пришел в школу, находилось в сейфе. У подростка доступа к нему не было. При этом он предположил, что ребенок мог подсмотреть, куда отец прячет ключи. Мужчина уточнил, что мальчик любит играть в компьютерные игры, поэтому он специально приобрел устройство, чтобы подросток проводил время дома, а не «ходил где-то».

Избежит наказания?

После задержания подростка по факту стрельбы СК по региону возбудил два уголовных дела — «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также следователи провели проверку действий ученика на предмет покушения на убийство.

— По уголовным делам проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела взято следственным управлением на особый контроль, — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже стало известно, что задержанного стрелка не будут привлекать к уголовной ответственности. По законодательству РФ к уголовной ответственности за тяжкие преступления могут привлекаться только достигшие на момент совершения преступления 14-летнего возраста.

Однако, по словам источника в правоохранительных органах, несовершеннолетние старше 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Мнение психолога

По словам психолога Татьяна Потемкиной, пойти на отчаянный шаг подростка заставило равнодушие к его психологическим проблемам со стороны педагогов, родителей, а также напряжение из-за травли:

— Судя по всему, его лимит терпения дошел до крайней точки. И он не нашел иного способа прекратить мучения, в которых он оказался, как схватить оружие и устроить протест.

Специалист добавила, что психически здоровый человек вряд ли пойдет на такой шаг:

— Если у него были бредовые идеи или видения — это признак тяжелого психического расстройства. А буллинг или напряженные отношения в семье могли стать катализатором, подтолкнувшим к подобному поведению.

По словам эксперта, истории, в которых «учащиеся решают свои проблемы с помощью оружия», связаны с отсутствием психологической и психологической помощи, а также отсутствием возможности выразить свои переживания:

— Школьников надо учить экологично выражать свои эмоции, если они столкнулись с травлей или иной проблемой. Школа является огромной бюрократической машиной, в которой учителям не хватает сил, чтобы увидеть, что в реальности происходит с детьми. Следовательно, подростки сталкиваются с формальной равнодушной реакцией, которая их не устраивает. Не получают они должного внимания со стороны родителей и замыкаются в себе. Затем начинают искать способы защиты извне, а мы знаем, что дурной пример заразителен, поэтому вполне возможно, что такой способ «мести» был позаимствован у предыдущих стрелков, которых активно показывали по телевидению и о которых писали в СМИ.

В заключение эксперт отметила, что во избежание повторения подобных историй следует организовывать психологическую работу с такими детьми и их семьями.