Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В школе под Пермью ученик открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Сарс. Молодой человек пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок. Его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша, никто не пострадал, передает слова источника агентство.

Это не первый случай стрельбы в учебных заведениях региона.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.