Газпром рассмотрит вопрос создания производства бензина на Сахалине

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Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Газпромом и региональными властями рассмотреть вопрос о создании производства бензина и дизельного топлива на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 18 октября.

— Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом Газпром рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата, — говорится в документе о поручениях главы государства.

Соответствующий доклад следует подготовить в срок до 1 ноября. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель правления Газпрома Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, отмечается на сайте Кремля.

18 октября Путин также поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Доклад об исполнении кабмин должен будет предоставить главе государства до 1 ноября.