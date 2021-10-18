«Молодцы»: Путин поздравил Team Spirit с победой на The International

Фото: instagram/team__spirit

Президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на The International по игре Dota 2. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 18 октября.

— Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! — написал глава государства.

Членам команды удалось показать «лидерские качества и сплоченность» на пути к финалу, добавил он. Игроки, по словам президента, смогли перехватить инициативу у сильных соперников в решающем поединке.

Российские киберспортсмены «способны покорить любые вершины», уверен глава государства. Путин пожелал членам Team Spirit успехов и всего наилучшего, приводит его слова сайт Кремля.

17 октября Team Spirit одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Игроки одолели соперников на первых двух картах, однако не обеспечили досрочную победу, поэтому итог чемпионства решился на пятой карте. Игроки получат около 18,2 миллиона долларов.

Китайцам за второе место вручат 5,2 миллиона долларов. Третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, которому достались 3,6 миллиона долларов.

В состав Team Spirit входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков. Тренер команды — Айрат Silent Газиев.