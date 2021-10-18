Столичные новостройки подорожали на 70 процентов за последние три года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Ежегодно в Москве возводится большое количество новых жилых комплексов. В период с 2018 по 2021 год абсолютно все новостройки столицы подорожали, особенно расположенные ближе к центру, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу инвестиционной компании Garnet.

Стоимость квадратного метра в период с 2018 по 2021 год увеличилась на 69,5 процента — с 204,9 тысячи рублей она выросла до 347,5 тысячи рублей. Больше всего выросли цены в ЗАО — на 103 процента. В ЮАО и ВАО тоже значительно подорожало первичное жилье: +95 процентов и +84 процента соответственно.

Подорожание новостроек произошло из-за субсидированной ипотеки, оказавшей поддержку всему сегменту первичного жилья. Также причиной является поддержка строительной отрасли от государства

По мнению экспертов в сфере недвижимости, в ближайшие полгода сильного роста цен на жилье в новостройках не будет. Он составит около пяти процентов.

Ранее сообщалось, что переселение по программе реновации идет в 60 районах столицы.