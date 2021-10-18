Психолог объяснила поведение подростка, открывшего стрельбу в пермской школе

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Психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева объяснила поведение школьника, который открыл стрельбу в пермской школе.

Она отметила, что причин для такого поведения может быть несколько.

— Во-первых, это может быть психическое заболевание. Манифест психического заболевания происходит в подростковом возрасте. То есть инцидент, который произошел, может быть бредом, который человек воспринимает как реальность: ему это действительно могло присниться, он может не разделять реальность, то, что видят другие люди, — пояснила она в комментарии Взгляд.ру.

Во-вторых, если у ребенка все-таки не будет обнаружено никакого психического заболевания, то произошедшее могло быть вызвано различного психологическими травмами из-за проблем семье, буллинга в школе и других. Возможно, психика подростка не выдержала давления, что привело к подобному срыву, выплеску эмоций.

Она подчеркивает, что решение проблемы с помощью оружия стало некой нормой для подростков в первую очередь потому, что за последнее время подобных ситуаций в стране произошло очень много. Дети слышат о подобных случаях и думают, что могут сделать также.

18 октября шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью. Подросток осуществил два выстрела: в стену и стеклопластиковую дверь, осколки от которой ранили одного из школьников.