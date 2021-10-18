Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью

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Один ребенок попал в больницу после стрельбы в Пермском крае. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

— По уточненным данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе в поселке Сарс, в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана, — передает сообщение РИА Новости.

Ребенка уже отпустили домой.

До этого сообщалось, что стрелявший в школе Пермского края ученик не достиг определенного возраста, поэтому его не могут привлечь к уголовной ответственности. При этом несовершеннолетних возрастом от 11 лет могут направить в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, но на это необходимо постановление судьи.

Инцидент произошел в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок. Его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один еловек.

Отмечается, что стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика. Он мог устроить стрельбу из-за мести однокласснице.

Это не первый случай стрельбы в учебных заведениях региона.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.