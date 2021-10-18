Косметолог рассказала, при каких заболеваниях может помочь витамин А

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Витамин А, или ретинол, не только считается одним из основных витаминов молодости, но и включается в комплексное лечение практически всех кожных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Лилия Дышлевая.

— Витамин А — неотъемлемая часть здоровья кожи, благодаря чему он включается в комплексное лечение практически всех кожных заболеваний, включая псориаз и акне. При ранах, ожогах и других повреждениях кожного покрова витамин А усиливает регенерацию кожи, — отметила специалист.

Дышляева также добавила, что об использовании и полезных свойствах витамина А было проведено много исследований, в ходе которых было установлено, что он снижает заболеваемость раком, особенно, легких, и улучшает зрение. Кроме того, ретинол обеспечивает устойчивость к бактериальным, паразитарным и вирусным инфекциям, обладает выраженным антиоксидантным действием и является мощным anti-age компонентом, если содержится в кремах для домашнего ухода.

При этом врач подчеркнула, что витамин А нельзя назначить себе самостоятельно, так как передозировка этого витамина может привести к обратному эффекту и стать причиной серьезных нарушений в организме. Ретинол должен назначаться врачом после сдачи анализов крови.

Еще одним витамином молодости считается витамин Е. Как рассказал «ВМ» врач-эндокринолог Владислав Бондаренко. По его словам, токоферол помогает сохранить привлекательную внешность, а также этот полезный микроэлемент улучшает репродуктивную функцию и предотвращает угрозу выкидыша.