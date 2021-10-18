«Нашел паспорт и взял кредит»: в Москве задержан подозреваемый в кредитном мошенничестве

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Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Сотрудники полиции по юго-востоку столицы задержали 41-летнего приезжего мужчину. Его подозревают в хищении денежных средств финансово-кредитной организации путем мошенничества. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным следствия, подозреваемый нашел на вокзале чужой паспорт. После чего мужчина вклеил в него свою фотографию и подал онлайн-заявку в один из банков столицы на получение кредита.

Заявка была одобрена, и мужчина получил кредитную карту на 300 тысяч рублей. Однако в дальнейшем обязательства по погашению кредита гражданин не осуществлял, и руководство банка обратилось в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали на Новочеркасском бульваре в Москве. Выяснилось, что он безработный и находится в столице проездом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Также в понедельник, 18 октября, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что к 12 годам лишения свободы приговорен Валерий Перевозников, который мошенническим путем украл денежные средства на приобретение протезов на сумму 179 миллионов рублей.

По информации ведомства, обвиняемый заключал с гражданами договоры на изготовление протезов, а затем свои обязательства не исполнял, присваивая полученные деньги себе.