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Укравший 179 миллионов рублей на афере с протезами бизнесмен получил 12 лет колонии

Илья Ашуров

Происшествия
Укравший 179 миллионов рублей на афере с протезами бизнесмен получил 12 лет колонии
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

К 12 годам лишения свободы приговорен Валерий Перевозников, похитивший средства на приобретение протезов на сумму 179 млн рублей. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В 2017-2018 годах Перевозников обманным путем получил деньги сорока граждан–инвалидов на сумму 179 млн рублей. По данным ведомства, Перевозников заключал с гражданами договоры на изготовление протезов, а затем свои обязательства не исполнял, присваивая полученные деньги себе.

— Ранее за аналогичные преступления, в том числе в отношении чемпионки в составе паралимпийской сборной России по волейболу, Перевозников уже был осужден Замоскворецким районным судом города Москвы к реальному лишению свободы, — заключила Нефедова.

В ноябре 2019 года бизнесмену Валерию Перевозникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он пообещал паралимпийской чемпионки по волейболу Елизаветы Кунстман, изготовить протез. Девушка перечислила более 5 миллионов рублей Перевозникову. Он получил деньги и потратил их на свои нужды. Протез спортсменка не получила.

Позже стало известно, что Перевозников совершил еще одну похожую аферу. По словам нового потерпевшего, в феврале 2018 года Перевозников взял у него 5,2 миллиона рублей на изготовление протеза, однако изделие не предоставил.

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