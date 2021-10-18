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Около 90 тысяч масок приобрели пассажиры Мострансавто

Ирина Игнатенко

Общество
Около 90 тысяч масок приобрели пассажиры Мострансавто
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порядка девяноста тысяч масок приобрели пассажиры Мострансавто с начала масочного режима в мае прошлого года, сообщает РИАМО со ссылкой на региональное Министерство транспорта.

В общественном транспорте региона ношение масок является обязательным.

— Около 90 тысяч средств индивидуальной защиты приобрели пассажиры Мострансавто в автобусах предприятия с начала масочного режима в Московской области 12 мая 2020 года, — пояснили в пресс-службе.

Чаще всего маски оплачивают бесконтактными банковскими картами, смартфонами и умными часами. Приобрести маску можно у водителя, стоимость составляет пять рублей.

Водители и кассиры предприятия также обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, на всех объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» регулярно проводится дезинфекция.

Ранее на станциях и в поездах МЦК прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима. ОБ этом сообщили сотрудники Московской железной дороги.

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