Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директор петербургского лицея оценил влияние сериала «Игра в кальмара» на детей

Ирина Игнатенко

Общество
Директор петербургского лицея оценил влияние сериала «Игра в кальмара» на детей
Фото: Игра в кальмара, 2021 год

Директорпетербургского лицея №369 Константин Тхостов оценил влияние популярного сериала «Игра в кальмара» на молодежь.

Он выразил сомнение относительно того, что сериал несет в общество какую-либо пользу. Однако Константин Тхостов пояснил, что государство не может ввести запрет на творческие эксперименты зарубежных кинематографистов.

Родительского контроля в этом вопросе недостаточно, считает эксперт. По словам спикера, для детей необходимо вводить мобильные ограничения, чтобы они не имели доступа к запрещенному контенту, передает ФАН.

Разумные ограничения помогут оградить подростков от внешнего негативного влияния. Ведь даже сериалы, к сожалению, могут вдохновлять молодежь на совершение необдуманных и жестоких поступков, отметил Тхостов.

Новый сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым среди взрослых и подростков в истории платформы. В сериале присутствует большое количество жестоких сцен.

До этого психолог предупредила об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей.

Читайте также:
Сериалыподросткишкольники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте