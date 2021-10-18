Директор петербургского лицея оценил влияние сериала «Игра в кальмара» на детей
Директорпетербургского лицея №369 Константин Тхостов оценил влияние популярного сериала «Игра в кальмара» на молодежь.
Он выразил сомнение относительно того, что сериал несет в общество какую-либо пользу. Однако Константин Тхостов пояснил, что государство не может ввести запрет на творческие эксперименты зарубежных кинематографистов.
Родительского контроля в этом вопросе недостаточно, считает эксперт. По словам спикера, для детей необходимо вводить мобильные ограничения, чтобы они не имели доступа к запрещенному контенту, передает ФАН.
Разумные ограничения помогут оградить подростков от внешнего негативного влияния. Ведь даже сериалы, к сожалению, могут вдохновлять молодежь на совершение необдуманных и жестоких поступков, отметил Тхостов.
Новый сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым среди взрослых и подростков в истории платформы. В сериале присутствует большое количество жестоких сцен.
До этого психолог предупредила об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей.