Лишенного водительских прав 19-летнего блогера привлекли за регулярные нарушения ПДД

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники московской ГИБДД привлекли к ответственности лишенного прав на управление автомобилем 19-летнего молодого человека, который регулярно выкладывал в Сеть видеоролики с нарушениями правил дорожного движения. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе инспекции со ссылкой на слова начальника УИиОС ГУ МВД России по столице полковника внутренней службы Владимира Васенина.

— В результате мониторинга сети Интернет выявлен и привлечен к ответственности один из пользователей, который регулярно размещал видеоролики с систематическими нарушениями правил дорожного движения, — цитирует столичная пресс-служба ГИБДД слова Васенина.

В ведомстве отметили, что после мониторинга передвижений дорожно-патрульной службе удалось остановить автомобиль марки «Тойота Камри» под управлением нарушителя. Примечательно, что в тот момент он уже был лишен водительских прав на пять месяцев.

В ходе допроса 19-летний водитель признал свою вину за нарушение правил движения, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, неуплата административного штрафа в срок и многие другие.

В настоящий момент автомобиль блогера находится на штрафстоянке.

Суд вынес гражданину административное наказание в виде лишения водительских прав на два года, а также ареста на 20 суток и 100 часов обязательных работ, говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Москвы.

Ранее в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года.

Так, типичным нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.