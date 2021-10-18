СК устанавливает причины нападения собаки на девушку в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Московской области устанавливает причины и обстоятельства травмирования молодой девушки в Раменском городском округе. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 17 октября текущего года в полицию заявили о нападении собаки породы алабай на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский. На место инцидента прибыл полицейский. После он выстрелил около семи раз с целью прекратить нападение животного. Однако одна пуля попала в бедро гражданки.

По предварительным данным, собака сорвалась с поводка на территории соседнего дома и набросилась на девушку. После случившегося ее госпитализировали в больницу. Уточняется, что в настоящий момент здоровью гражданки ничего не угрожает.

В результате проверки СК по области будет принято процессуальное решение по данному факту.

Подобное происшествие случилось в Подмосковье в конце августа текущего года. Тогда стало известно, что прокуратура проведет проверку после нападения собаки на семилетнюю девочку в Жуковском. Отмечается, что животное набросилось на нее, когда та попыталась его погладить. После этого девочку доставили в медицинское учреждение из-за полученных травм.