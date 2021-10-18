«Чистая вкусовщина»: юрист оценила возможность блокировки «суицидальных плейлистов»

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Блокировка музыкальных подборок «для суицида», а также передача данных об этих пользователях в службы психологической помощи имеют маленькие шансы на реализацию. Такой оценкой с «Вечерней Москвой» поделилась эксперт Ассоциации юристов России Банза Киприянова.

— Закон о защите персональных данных гласит, в каких случаях возможны сбор, хранение и обработка информации. Для этого также обязательно получение согласия. С одной стороны, когда мы регистрируем аккаунт, привязывая определенный смартфон к своему ID, мы даем такую информацию и соглашаемся с политикой конфиденциальности. Насколько мне известно, там стоят возрастные ограничения для детей. Поэтому очень часто они регистрируют аккаунты на родителей. С другой стороны, различные виды подборок — это чистая вкусовщина, — отметила эксперт.

По словам собеседницы «ВМ», чтобы бороться с подобным контентом, нужно активно сотрудничать с производителями телефонов. А на это, предположила юрист, они вряд ли пойдут. Киприянова также посчитала, что подобные инициативы «попахивают цензурой». Самый важный момент для реализации этой идеи, по ее мнению, — это критерии, по которым будут оценивать весь музыкальный контент. Пока их нет, принять предложенные изменения не получится.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил инициативу в Роскомнадзор. В ней он предложил блокировать мультимедийные сервисы для прослушивания музыки, имеющие пропагандирующий самоубийство контент. Еще политик указал, что стоит обязать владельцев этих сервисов передавать данные пользователей, создающих подборки «для суицида» и «убийств», в службы психологической поддержки.