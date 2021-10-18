В столице выпал первый снег

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве выпал первый снег. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24», опубликовав ролик очевидца.

Видео с падающим на лобовое стекло автомобиля снегом запечатлел мужчина в районе Дмитровского шоссе. Он рассказал, что заметил осадки в 16:40 и посоветовал другим автолюбителям сменить резину на зимнюю.

Отмечается, что синоптики прогнозировали более позднее начало снегопада, сообщили в Telegram-канале.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в столицу придет «Погодная лихорадка». Сначала москвичи столкнутся с температурой до плюс 6 градусов днем и с заморозками по ночам, а позже, с четверга, станет значительно теплее. К выходным воздух прогреется до плюс 14 градусов. По его словам, в ночь на среду на дорогах появится первый гололед, поскольку в этот день в город придет похолодание до 5 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров не превысят плюс 5 градусов. Среда станет самым холодным днем недели.