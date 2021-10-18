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МВД проверит факт применения оружия полицеским в городском округе Раменское

Виктория Сикерина

Происшествия
МВД проверит факт применения оружия полицеским в городском округе Раменское
Фото: moscow-live

По факту применения табельного оружия сотрудником полиции по Раменскому городскому округу Московской области проведут проверку. Об этом в понедельник, 18 октября, «ВМ» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— По факту применения оружия полицейским проводится проверка, — сказала она.

По данным следствия, 17 октября текущего года в полицию заявили о нападении собаки породы алабай на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский. На место инцидента немедленно прибыл полицейский. После он в соответствии с законом «О полиции» выстрелил около семи раз с целью прекратить нападение животного. Однако одна пуля попала в бедро гражданки.

По предварительным данным, собака сорвалась с поводка на территории соседнего дома и набросилась на девушку. После случившегося ее госпитализировали в больницу. Уточняется, что в настоящий момент здоровью гражданки ничего не угрожает.

Также сообщалось, что следственный комитет по области в настоящий момент устанавливает причины и обстоятельства травмирования молодой девушки в Раменском городском округе. В результате проверки СК по региону будет принято процессуальное решение по инциденту.

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