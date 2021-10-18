Эксперты предположили, что замеченная на Красной площади лиса пришла из «Зарядья»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Лису, которую заметили на Красной площади около храма Василия Блаженного в Москве, будут искать сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. По их мнению, она пришла из расположенного недалеко от площади парка «Зарядье». Такое мнение в понедельник, 18 октября, выразил начальник отдела сохранения биоразнообразия московского ведомства Сергей Бурмистров.

Он отметил, что в своей работе специалисты департамента будут основываться на обращения горожан о лисе.

— Эта лиса, скорее всего, пришла из парка «Зарядье». Там лис видят часто. Возможно, на Красную площадь ее привело простое любопытство. Прикоснулась к прекрасному, так сказать. Вообще городские лисы перестали бояться людей, а их врагов — безнадзорных собак — почти нет. Сейчас лисы живут почти во всех парках города, могла она поселиться и в «Зарядье», — заявил представитель ведомства.

Также Сергей Бурмистров отметил, что в случае обнаружения лисы ее осмотрят. Если помощь животному не будет нужна, то его отпустят.

— Угрозы для людей она не представляет. Лисы не нападают на людей, и ежегодно в Москве проходит вакцинация лис от бешенства, — пояснил он.

Однако специалисты департамента в беседе с агентством городских новостей «Москва» заключил, что прохожим не рекомендуется бегать за лисами и гладить их.

Лису увидели на территории храма Василия Блаженного в центре столицы утром в понедельник, 18 октября. Животное пару минут погуляло по территории храмового комплекса, а потом убежало.