Россиянам рассказали, сколько российские звезды зарабатывают на рекламе в Instagram

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Звезды шоу-бизнеса зарабатывают на рекламе в Instagram большие деньги. Маркетолог Владимир Крюков рассказал KP.RU, что цены на рекламу у знаменитостей могут достигать полутора миллионов рублей.

— Стоимость у блогеров-миллионников в Instagram может начинаться от 100 тысяч рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллиона рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотрят его сторис, — заявил Крюков.

По словам эксперта, наиболее высокий ценник у Иды Галич, Ксении Собчак, Полины Гагариной, Насти Ивлеевой и Ольги Бузовой.

По данным компании «Медиалогия», специализирующейся на мониторинге и анализе социальных сетей, самая дорогая ставка у Оксаны Самойловой. Супруга рэпера Джигана рекламу размещает редко, но по очень высокой цене. Это объясняется тем, что звезда не дает интервью СМИ, вся информация о ее жизни поступает именно из ее микроблога.

Средняя цена рекламной публикации у артистов шоу-бизнеса — 600–800 тысяч рублей. Если рекламируется особо крупный бренд, цена за пост может достигать полтора миллиона рублей.

Реклама — доход непостоянный, количество публикаций в месяц все время меняется. Важным фактором для рекламодателей является то, сколько человек, посмотрев эту рекламу, перейдут по ссылке и купят продукт, сообщает издание.

Ранее в своем Instagram-аккаунте сестра Ким Кардашьян объявила о помолвке.