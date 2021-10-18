Трамвайный маршрут № 6 на севере столицы изменится в ночное время по будням

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Маршрут курсирующего по северу Москвы трамвая № 6 изменится в ночное время по будням с 19 октября. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что в указанное время общественный транспорт будет проезжать от станции метро «Сокол» до Восточного моста.

— С 19 октября по будням после 22:00 трамваи № 6 будут ходить от метро «Сокол» до Восточного моста. В это время вместо трамваев будут работать автобусы № 06 — от Московских центральных диаметров (МЦД) «Тушинская» до Братцево. Самая удобная пересадка с трамвая № 6 на автобус № 06 (и обратно) — на остановке «Улица Мещерякова» на улице Свободы, — пояснили в департаменте.

В ведомстве добавили, что схема следования трамвая изменится из-за проведения ремонта трамвайных путей на Лодочной улице.

— Это требует временного прекращения движения трамваев, но только по будням после вечернего часа пик, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также расписание некоторых поездов Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги изменится в период с 18 по 22 октября.

Путевых работы проведут на участках Москва-Бутырская — Бескудниково, Монино — Фрязево и станции Александров.