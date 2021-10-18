Расписание некоторых поездов МЖД и МЦД-1 изменится в ночное время с 19 октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание следования поездов на «Белорусско-Савеловском» Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в ночное время с 19 по 22 октября текущего года. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что изменение графика движения поездов будет связано с проведением работ по обслуживанию железнодорожных путей и прилегающей инфраструктуры.

— Напоминаем — в будни на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. Ночью 19-22 октября с 00:15 до 05:50: увеличатся интервалы, часть поездов поедет по укороченному маршруту от и до станций «Бескудниково», «Марк», «Лобня» и до Белорусского вокзала, — уточнили в департаменте.

Последний поезд из столицы в Лобню отправится в 01:26, а первый — в 06:06. При этом последний состав на обратном маршруте стартует в 23:33, а первый — в 04:32, говорится в сообщении дептранса.

Ранее в пресс-службе МЖД рассказали, что на станции Окружная МЦД-1 открылась новая пассажирская платформа. Для удобства пассажиров спуск со станции в вестибюль на южной стороне оборудован двумя эскалаторами и лифтом.