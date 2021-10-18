Стало известно о долге Волочковой почти на миллион рублей

Фото: instagram/volochkova_art

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в очередной раз подверглась штрафным санкциям. Сумма задолженности составляет практически семизначную цифру. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнительный лист на имя Анастасии Юрьевны Волочковой опубликован на сайте Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, у звезды долги за жилую площадь и коммунальные услуги, в том числе пени по платежам, составляют 912 179 рублей 53 копейки.

Согласно российским законам, у человека есть пять дней со дня оповещения, чтобы погасить задолженность. Но пока Волочкова уделяла все внимание своему новому возлюбленному и разбиралась с солисткой группы «Стрелки», она забыла про финансы. Теперь приставы могут взыскать у звезды указанные суммы в принудительном порядке или запретить ей выезд за границу, пока все долги не будут погашены, передает телеканал.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы отклонил иск Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставления ей 11-летнего неоплачиваемого отпуска. Свое увольнение из Большого театра в 2003 году она также назвала незаконным.