Apple представила AirPods третьего поколения в новом дизайне

Фото: Apple

Компания Apple в ходе второй осенней презентации представила наушники AirPods третьего поколения.

Модель стала внешне похожа на версию Pro. При этом она обладает укороченной «ножкой» и не имеет силиконовые вкладыши.

Новое поколение AirPods, по данным корпорации, работает на 20 процентов дольше от одной зарядки, чем предыдущее. Пользователи получат возможность слушать музыку до шести часов на одном заряде, а также до 30 часов при подзарядке от кейса.

Наушники поддерживают технологию «пространственного аудио» и объемного звука Dolby Atmos. Микрофоны в новой модели получили защиту от воды и пота, но AirPods не получат шумоподавление.

Кейс устройства теперь будет поставляться с поддержкой зарядки MagSafe. Цена на новые AirPods составляет 179 долларов, продажи начнутся в конце октября.

18 октября сообщалось, что с начала текущего года в России было продано почти восемь миллионов беспроводных наушников. Общая сумма проданных товаров составляет 33 миллиарда рублей.

По сравнению с прошлым годом прирост составил 33 процента. Данный гаджет занимает примерно половину российского рынка.

Самым популярным брендом беспроводных наушников 2021 года продавцы называют JBL. На него пришлось почти 20 процентов продаж, далее — Xiaomi и Apple.