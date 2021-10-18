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Apple показала обновленные модели MacBook Pro в двух диагоналях

Иван Юминов

Технологии
Apple показала обновленные модели MacBook Pro в двух диагоналях
Фото: Apple

Компания Apple в ходе второй осенней презентации показала новое поколение ноутбуков MacBook Pro.

Устройство получило безрамочный экран с вырезом для камеры наподобие iPhone. Рамки сверху экрана стали на 60 процентов меньше, а по бокам — на 26 процентов.

Ноутбук вновь получил зарядку MagSafe и разъем HDMI. При этом он по-прежнему будет поддерживать зарядку и через другие порты.

Верхняя сенсорная панель TouchBar в новой итерации была заменена на ряд физических клавиш. При этом корпорация даст покупателям возможность выбрать между новыми чипами M1 Pro и M1 Max.

Новые MacBook Pro представлены с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Их стартовая цена составит 1999 и 2499 долларов, соответственно.

18 октября Apple также представила наушники AirPods третьего поколения. Модель стала внешне похожа на версию Pro.

При этом она обладает укороченной «ножкой» и не имеет силиконовые вкладыши. Новое поколение AirPods, по данным корпорации, работает на 20 процентов дольше от одной зарядки, чем предыдущее.

Наушники поддерживают технологию «пространственного аудио» и объемного звука Dolby Atmos. Микрофоны в новой модели получили защиту от воды и пота, но AirPods не получат шумоподавление.

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