Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автостоянку со шлагбаумом около платформы Чертаново закроют 19 октября

Виктория Сикерина

Город
Автостоянку со шлагбаумом около платформы Чертаново закроют 19 октября
Фото: АГН Москва
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Чертаново Карта всех событий

Парковка для автомобилей со шлагбаумом около железнодорожной платформы «Чертаново» на юге Москвы закроется с 19 октября текущего года. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что припарковать машину можно будет на перехватывающих стоянках№ 9083 возле станции метро «Южная» и № 9121 у станции «Пражская».

— Парковка со шлагбаумом вблизи платформы Чертаново закрывается с 19 октября, — заявили в департаменте.

Также оставить автомобиль можно будет на уличных парковках на Варшавском шоссе, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее администратор Московского парковочного пространства сообщил, что на столичных парковках со шлагбаумом безналичными способами оплаты сейчас пользуются 70 процентов автомобилистов, в январе их доля составляла 44 процента.

При этом 11 процентов водителей используют при оплате приложение «Парковки Москвы» — с января этот показатель вырос на 6,8 процента.

Читайте также:
ПарковкизакрытиеЖелезные дороги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте