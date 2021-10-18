Автостоянку со шлагбаумом около платформы Чертаново закроют 19 октября

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Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Чертаново Карта всех событий

Парковка для автомобилей со шлагбаумом около железнодорожной платформы «Чертаново» на юге Москвы закроется с 19 октября текущего года. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что припарковать машину можно будет на перехватывающих стоянках№ 9083 возле станции метро «Южная» и № 9121 у станции «Пражская».

— Парковка со шлагбаумом вблизи платформы Чертаново закрывается с 19 октября, — заявили в департаменте.

Также оставить автомобиль можно будет на уличных парковках на Варшавском шоссе, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее администратор Московского парковочного пространства сообщил, что на столичных парковках со шлагбаумом безналичными способами оплаты сейчас пользуются 70 процентов автомобилистов, в январе их доля составляла 44 процента.

При этом 11 процентов водителей используют при оплате приложение «Парковки Москвы» — с января этот показатель вырос на 6,8 процента.