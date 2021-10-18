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Лариса Гузеева назвала коронавирус «жестоким»

Дарья Чентаева

Общество
Лариса Гузеева назвала коронавирус «жестоким»
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Заслуженная артистка России и популярная телеведущая Лариса Гузеева, находящаяся в больнице в Коммунарке с COVID-19 более трех недель, назвала коронавирус «жестоким». Своими мыслями актриса поделилась с подписчиками в Instagram.

— Ничего не изменилось за эти три недели — Мир не остановился — жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий. Слава Богу за все, — написала звезда в Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что телеведущая заразилась COVID-19. Позднее диагноз подтвердила сама артистка. Ее госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке.

Лариса Гузеева — заслуженная артистка России, ставшая популярной после роли Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. С 2008 года Гузеева — ведущая телевизионного шоу на Первом канале «Давай поженимся».

Ранее представитель заразившегося коронавирусом актера Валерия Гаркалина рассказала о его самочувствии.

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