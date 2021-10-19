Юрист рассказал, в каких случаях водители могут оспорить штраф с видеокамеры

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Есть несколько случаев, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, которое зафиксировано видеокамерой. Об этом рассказал ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

— По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые «письма счастья» от ГИБДД. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными, — сообщил он.

Эксперт рассказал, что можно оспорить штрафы за проданную машину, подав в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с ее продажей, а также штраф, если камера зафиксировала другой автомобиль. Еще можно оспорить штраф, если камера зафиксировала тень от транспортного средства, которая упала на встречную полосу, или остановку по требованию инспектора на запрещенном для остановки участке.

Уткин заявил, что в таких случаях решение всегда выносится в пользу автовладельца, и штраф аннулируют, передает агентство «Прайм».

Юрист отметил, что на оплату штрафов обычно дается два месяца, а оспорить его можно в течение 10 суток с момента получения письма с постановлением о правонарушении на почте или копии документа в ГИБДД. При этом быстрее всего рассматриваются дела непосредственно в ведомстве, в течение 10 суток, а суд рассматривает их два месяца. Обращаться следует в то подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Кроме того, можно подать заявление через Госуслуги или сайт суда, отметил эксперт.

Также нужно помнить, что в первые 20 суток с момента получения штрафа его можно оплатить со скидкой в 50 процентов, а если штрафов накопится более чем на 10 тысяч рублей, то сумма может вырасти в два раза или быть заменена на общественные работы, предупредил Уткин.

Автомобилистам напомнили о нескольких штрафах за езду без страховки. Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал «Вечерней Москве», что отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафами при остановке инспектором ГИБДД. Кроме того, в случае аварии виновник, у которого нет страховки, будет возмещать ущерб пострадавшей стороне.