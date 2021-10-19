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Столичные энергетики увеличат надежность электроснабжения на востоке города

Виктория Сикерина

Город
Столичные энергетики увеличат надежность электроснабжения на востоке города
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Кетчерская улица, 18 Карта всех событий

Московские энергетики начали замену автотрансформатора подстанции «Баскаково» на востоке столицы. Обновленная система электроснабжения будет обладать большей надежностью и безопасностью, что позволит снизить потери энергии и нагрузку на питающий центр. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что специалисты обновят два регулировочных трансформатора для создания резерва мощности и заменят электромеханические устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики на более современные микропроцессорные устройства отечественного производства.

Работы на объекте планируется завершить в декабре текущего года.

— Модернизация подстанции «Баскаково» позволит повысить качество и надежность электроснабжения полутора миллионов потребителей Восточного административного округа города Москвы, в частности районов Вешняки, Новогиреево и Новокосино, и ряда социально значимых объектов, — уточнили в пресс-службе.

Среди таких объектов числятся больницы, школы, детские сады, тепловые и насосные станции и много другое.

В пятницу, 15 октября, в ассоциации «Гидроэнергетика России» заявили, что увеличение в два с половиной раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики приведет к росту цен на электричество для россиян.

Специалисты призвали отказаться от повышения ставок. Они попросили премьер-министра России Михаила Мишустина наложить мораторий на их увеличение в дальнейшем.

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