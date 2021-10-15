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Специалисты предрекли рост тарифов на электроэнергию в России

Юлия Курганова

Общество
Специалисты предрекли рост тарифов на электроэнергию в России
Фото: Авилов Александр / Агентство Москва

Увеличение в 2,5 раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики приведет к росту цен на электричество для россиян. Соответствующее заявление сделали в ассоциации «Гидроэнергетика России».

По словам главы организации Олега Лушникова, повышение налогов на пользование водными ресурсами обсуждалось еще в августе, однако до бизнеса документ дошел только в октябре. В ассоциации заявили, что повышение ставок не соответствует целям реализации устойчивого развития РФ.

Специалисты призвали отказаться от повышения ставок. Они попросили премьер-министра России Михаила Мишустина наложить мораторий на их увеличение в дальнейшем.

Если же этого не сделать, то, по мнению заместителя главы ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, в регионах, где расположены крупные ГЭС, электричество подорожает на 20–30 процентов для промышленных потребителей, для населения рост составит 1–1,5 процента.

Отмечается, что сильнее всего повышение тарифов будет чувствоваться в Сибири, где значительная часть электроэнергии производится на ГЭС, сообщают «Известия».

Эксперт перечислил услуги ЖКХ, за которые не нужно платить. Никаких бесплатных услуг ЖКХ не существует — жильцы платят за все, что делает управляющая компания. Но не все знают, что часть услуг, за которые платят владельцы жилья, уже учтены в обязанностях УК и оплачены.

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