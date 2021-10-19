Десять квартир в Москве разыграют среди участников вакцинации

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Жители Москвы, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, становятся участниками розыгрыша квартир в столице. Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» является продолжением стимулирующих мер, которые действовали в городе весной и летом 2021 года.

Принять участие в розыгрыше смогут граждане старше 18 лет с московским полисом ОМС. Горожане должны сделать первую прививку от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации москвичу необходимо будет дать согласие на участие в конкурсе.

Сами розыгрыши стартуют 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель в эфире телеканала «Москва 24». Информация о победителях также будет размещена на сайте мэра. Еженедельно будет разыгрываться по две жилплощади.

В первом розыгрыше примут участие те, кто привился с 18 по 24 октября. Последний из розыгрышей запланирован на 24 ноября, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в пятницу, 15 октября, во время осмотра уже открытого центра вакцинации от заболевания в Государственном универсальном магазине (ГУМ) и пункта быстрого тестирования.

Глава города отметил, что в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.