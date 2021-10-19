Кнопка «Предложить улучшение» появилась в библиотеке МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) теперь есть кнопка «Предложить улучшение». С помощью нее пользователи смогут высказать авторам уроков свои предложения по улучшению учебных материалов.

Функция доступна для тех пользователей, у который есть авторизация на сайте school.mos.ru или на сайте библиотеки МЭШ.

После того, как ученик нажмет новую кнопку, перед ним появится соответствующее окно. В него можно будет вписать текст с пожеланиями, уточнениями и претензиями по учебным материалам. Комментарий будет отправлен автору урока. Он, в свою очередь, рассмотрит предложение и примет решение о необходимости внесения изменений.

В настоящее время в библиотеке насчитывается около 55 тысяч сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков и более 1,7 тысячи цифровых пособий по учебе, напомнили на сайте мэра Москвы.

Кроме того, в МЭШ расширяется раздел «Портфолио». Теперь там появятся достижения из категорий «Гражданская активность» и «Культура».

Туда будет попадать информация об участии в военно-патриотических движениях, общественных организациях, социальных конкурсах и экологических конференциях. Посещение музеев, выставок и экскурсий в любых форматах также учитывается и будет занесено.

Данные попадают в систему автоматически, с помощью подведомственных столичному департаменту образования и науки организаций, или их можно внести самому.