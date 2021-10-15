Достижения школьников в сфере культуры и общественной жизни будут отображаться в МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской электронной школе (МЭШ) расширяется раздел «Портфолио». Теперь там появятся достижения из категорий «Гражданская активность» и «Культура».

Туда будет попадать информация об участии в военно-патриотических движениях, общественных организациях, социальных конкурсах и экологических конференциях. Посещение музеев, выставок и экскурсий в любых форматах также учитывается и будет занесено.

Данные попадают в систему автоматически, с помощью подведомственных столичному департаменту образования и науки организаций, или их можно внести самому.

Достижениями можно поделиться. Можно отправить портфолио другим пользователям — они перейдут по ссылке или специально сгенерированному QR-коду, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре сообщалось, что москвичи скачали приложение «Дневник МЭШ» более миллиона раз. Родители учеников с его помощью могут узнать о времени занятий и отдыха, об успеваемости, предстоящих контрольных работах, расписании уроков, домашних заданиях, а также прочитать комментарии учителей.