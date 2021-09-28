Москвичи скачали приложение «Дневник МЭШ» более миллиона раз

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Приложение проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) включает в себя полную информацию о программе обучения на весь год. Родители учеников могут узнать о времени занятий и отдыха, об успеваемости, предстоящих контрольных работах, расписании уроков, домашних заданиях, а также прочитать комментарии учителей. Приложение «Дневник МЭШ» на сегодняшний день скачали более одного миллиона раз.

Каждый родитель может получать в приложении уведомления об отсутствии ребенка на уроках, а также настроить уведомления об оценках за день или домашнем задании на завтра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для пользователей также доступно пополнение лицевого счета, возможность следить за питанием ребенка в школьной столовой и покупками в буфете. Можно настроить лимит ежедневных трат или сформировать список запрещенных к покупке продуктов или блюд.

В приложении «Дневник МЭШ» планируется создать услугу заказа горячего питания из меню.

С этого учебного года можно войти в «Дневник МЭШ» по ПИН-коду и настроить дополнительные способы аутентификации по отпечатку пальца или с помощью технологии Face ID.

23 сентября стало известно, что мобильное приложение «Дневник МЭШ» проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Столичная разработка стала финалистом в категории «Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение».