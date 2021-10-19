Услуги столичной службы занятости стали доступны на сайте мэра Москвы

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На сайте мэра Москвы появилась новая услуга по поиску работы. Теперь у москвичей есть доступ к удобной форме цифровой заявки, к которой соискатель может прикрепить свое резюме, составленное на любой платформе. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сейчас мы активно развиваем онлайн-сервисы для горожан — теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru, — отметила заммэра.

По ее словам, соискателю нужно будет заполнить онлайн-заявление и прикрепить к нему резюме. Вписать в свою заявку самую нужную информацию помогут соответствующие подсказки.

После того, как пользователь сформирует свое заявление, оно будет отправлено карьерному консультанту. При необходимости он сделает резюме более актуальным для конкретной вакансии. Ответ на свой запрос пользователь получить на следующий рабочий день после отправки резюме.

Все ответы от службы занятости будут приходить в личный кабинет соискателя на портале mos.ru. Впоследствии москвич сможет лично встретиться с карьерным консультантом и обсудить дальнейшие действия в рамках поиска работы, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Центр занятости «Моя карьера» проведет в октябре цикл бесплатных лекций и консультаций по самозанятости и предпринимательству, посетить их смогут все желающие жители столицы.

Так, например, 21 октября в 10:00 пройдет занятие «Создание сайта для самозанятого», где слушатели разберутся в основных разделах сайта и рассмотрят понятия «хостинг», «доменное имя», SEO.

26 октября в 10:00 жители города смогут посетить тренинг «Основы самозанятости. Юридические вопросы», где узнают о тонкостях заключения договора с работодателем или заказчиком.