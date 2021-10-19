Территорию бывшей промзоны «Южный порт» реорганизуют

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

На юго-востоке столице в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют территорию бывшей промзоны «Южный порт». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного и общественно-делового назначения, на которых будет создано более девяти тысяч новых рабочих мест. В реорганизацию территории площадью 18 гектаров вложат 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 миллиардов рублей, — рассказал заммэра.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, за счет инвестора здесь построят 426 тысяч квадратных метров недвижимости.

— Новые высокотехнологичные производства займут около 120 тысяч квадратных метров, под общественно-деловое строительство заложено 306 тысяч квадратных метров, — пояснил он, уточнив, что согласно условию договора, срок реализации проекта составит не больше 11 лет.

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в столице также реорганизуют два участка бывшей промзоны «Серп и молот». Общий объем инвестиций в территорию составит почти 50 миллиардов рублей.