Детский омбудсмен Москвы назвала главное преимущество экспресс-тестирования в школах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Проведение экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию среди московских школьников даст возможность избежать массового перевода учеников на удаленное обучение. Об этом во вторник, 19 октября, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, введение экспресс-тестирования является оправданным шагом, так как многие школьники болеют бессимптомно и могут быть переносчиками инфекции.

— Это позволит сократить распространение инфекции, а также избежать массового перевода школьников на дистант. Вижу в этом и воспитательную задачу. Мы учим наших детей ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких. Это формирует ответственную гражданскую позицию, — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что руководители столичных школ должны организовать доступ в образовательные учреждения для тех родителей, которые хотят проводить тест своим детям самостоятельно.

Ярославская подытожила, что данный тест можно купить в обычной аптеке. Один раз в две недели у учеников будут брать мазок из носа. Старшеклассники могут проводить тестирование сами под наблюдением старших.

В том случае, если родители не хотят, чтобы их ребенок проходил процедуру экспресс-тестирования, они могут раз в 14 дней предъявлять результаты ПЦР-теста, передает агентство городских новостей «Москва».

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них.