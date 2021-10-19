Психолог рассказала, как бороться с осенней депрессией

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Семейный психолог Светлана Ладейщикова дала советы по борьбе с состоянием хандры на фоне прихода осенних холодов.

По ее словам, повлиять на психологическое состояние можно воздействием на органы чувств. Так, нужно компенсировать отсутствие солнца искусственным освещением в помещениях. А также необходимо бывать на улице днем не менее получаса.

Специалист порекомендовала россиянам включать позитивную музыку и не поддаваться желанию «расчесать душевные ранки» меланхоличными композициями.

— Джаз, классика, латина, поп-музыка — не так важно. Только бы без страданий, — цитирует психолога «Мослента». Ладейщикова обратила внимание, что музыкальные образы, проникая в подсознание, могут менять настроение человека.

Также специалист посоветовала надевать яркую одежду, избегая черных, серых и коричневых цветов, которые способны влиять на расположение духа.

Нейропсихолог Светлана Колобова в свою очередь посоветовала для борьбы с осенней депрессией ходить пешком и соблюдать режим сна. Она порекомендовала отказаться от диеты в это время года, так как это будет являться для организма дополнительным стрессом.

Психотерапевт, писатель, исследователь и педагог из Бостона Бессель ван дер Колк выступил на онлайн-конференции на тему «Пандемия как посттравматическое стрессовое расстройство» в пятницу, 15 октября. Он озвучил лучший способ помочь ребенку при депрессии после пандемии — по максимуму включить его во взаимодействие с людьми.